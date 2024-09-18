Ліквідовано міжнародну кіберзлочинну платформу, заарештовано понад 50 осіб – Європол

Платформу створили ще у 2017 році, і, щоб ним користуватися, треба було придбати спеціальний смартфон.

Завдяки міжнародній спецоперації викрили і ліквідували шифровану злочинну комунікаційну платформу, відому як "Ghost" ("Привид"), яку використовували для торгівлі наркотиками, організованої злочинності і відмивання грошей.

Як заявила виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле, розслідування призвело до арешту 51 підозрюваного із 9 країн. Очікують, що затриманих буде ще більше. У АР зазначили, що організатором мережу є 32-річний Джей Дже Юн Чон.

Юнг розробив додаток спеціально для кримінального використання в 2017 році. Він використовував мережу посередників, які пропонували спеціальні телефони злочинцям по всьому світу. Модифіковані смартфони продавалися за 1590 доларів. У вартість входила піврічна підписка на "Ghost" і технічна підтримка.