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ПОЛІТИКА

Ліпавський: Чехія та США єдині у питанні Близького Сходу та агресії росії

07 лютого 2025, 18:18
Ліпавський: Чехія та США єдині у питанні Близького Сходу та агресії росії
Ліпавський зазначив, що Чехія та Сполучені Штати мають спільну позицію щодо Близького Сходу, агресії росії та китайської експансії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія та США мають спільну позицію щодо Близького Сходу, російської агресії та китайської експансії. 

Про це він сказав після зустрічі з головою комітету у закордонних справах Палати представників Браяном Мастом у Вашингтоні.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Як зазначається, окрім зустрічі із Мастом, Ліпавський також зустрівся із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, якого він охарактеризував як лідера сильної зовнішньої політики США. 

"Ми говорили про необхідність стримування росії та необхідність для України зайняти сильну позицію в мирних переговорах", – сказав він.

Після зустрічі із головою комітету у закордонних справах Палати представників, Ліпавський зазначив, що Чехія та Сполучені Штати мають спільну позицію щодо Близького Сходу, агресії росії та китайської експансії. 

"США потрібні союзники, і Європі вони теж потрібні. Але ми повинні бути жорсткішими. Чеський уряд витрачає 2% ВВП на оборону, і ми готові робити більше", – додав Ліпавський.

КитайЧехіяБлизький Східросія загрозаЯн Ліпавський

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