CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВже майже 8 тисяч людей евакуювали через лісові пожежі на півночі іспанського острова Гран-Канарія, третього за величиною серед Канарських островів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лісові пожежі на Канарах: евакуйовано 8 тисяч людей
Пожежникам прийшли на допомогу 400 військових
Фото: Twitter / Pablo_Iglesias / elpais
З пожежами, які розпочалися у суботу, зранку у понеділок борються більше 700 працівників надзвичайних служб за підтримки 16 літаків і вертольотів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
В результаті пожежі постраждали більше 4 тисяч гектарів природного парку Тамадаба.
В ніч на понеділок додалося евакуювати цілий муніципалітет Валлесеко з населенням 3784 мешканців. Крім того, були евакуйовані кілька невеликих населених пунктів в околицях.
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