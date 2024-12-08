Літак Асада зник з радарів – Reuters

Є ймовірність, що Асад міг загинути в авіакатастрофі.

Сирійські повстанці оголосили Дамаск "звільненим", а режим Башара Асада впав.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Сирійського лідера ніхто не бачив і не чув публічно після того, як повстанці увійшли до столиці рано вранці в неділю і наразі ведуться пошуки Асада.

В той же час, повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які могли знати про його пересування.

Журналісти пишуть, що Асад залишив Дамаск близько опівночі вчора ввечері і вилетів на російську базу в Сирії з наміром продовжити звідти рух до москви. Незрозуміло, чи покинув він Сирію.

Американський представник каже, що американці відстежили, як Асад залишав Дамаск минулої ночі.Він планував летіти до москви.

Проте пзранку стало відомо, що є"дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі".

Залишається загадкою, чому літак зробив несподіваний розворот і зник з радарів.

"Він зник з радарів, можливо, транспондер був вимкнений, але я вважаю, що більша ймовірність полягає в тому, що літак збили...", - сказало одне сирійське джерело.

Повстанці увійшли на території президентського палацу і стріляли у повітря, святкуючи звільнення Дамаску.

В телевізійній заяві повстанці оголосили сирійську столицю Дамаск "звільненою".

"Дамаск було звільнено, тиран Башар аль-Асад був скинутий, а пригноблених ув’язнених у в’язницях режиму було звільнено", – сказав речник, читаючи заяву в оточенні приблизно десятка інших повстанців.

"Хай живе вільна Сирія для всіх сирійців", – додав він. Сирійські повстанці раніше стверджували, що вони взяли під контроль сумнозвісну військову в'язницю Сайдная на північ від Дамаска, згідно з заявою в неділю.