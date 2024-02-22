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ПОЛІТИКА

Літак глави МЗС росії Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії

22 лютого 2024, 21:57
Літак глави МЗС росії Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії
Фото: ТАСС
Йдеться про компанію Vibra Energia.

Літак глави МЗС росії Сергія Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Про це повідомляє  Aero telegraph.

Йдеться про компанію Vibra Energia.

Спочатку уряд Бразилії запропонував літаку з Бразиліа зробити ще одну зупинку в Ріо-де-Жанейро, перш ніж вирушити до росії. Але Кремль відмовився.

Потім Лаврову вирішили запропонувати летіти літаком, який доставить міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйру назад у Бразиліа.

Сам Лавров публічно не визнав такої проблеми, однак заявив, що в Бразилії "практично немає компаній, які заправляють літаки і які не належать західним корпораціям".

Лавров прибув на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. На самій зустрічі західні міністри закордонних справ засудили росію за вторгнення в Україну.

"росія має заплатити за свою агресію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на закритому засіданні, повідомив його офіс.

Норвезький міністр Еспен Барт Ейде заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на зауваження Кемерона "набором альтернативних фактів" щодо подій в Україні.

"Ми повинні підтримувати Україну доти, доки вона не стане вільною і незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", - сказав міністр закордонних справ Норвегії, виступаючи на зустрічі.

літакбразиліяЛавров

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