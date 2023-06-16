Літак із охороною президента ПАР затримали у Варшаві

Причина - неоформлена зброя на борту літака.

Під час візиту президента ПАР Сіріла Рамафоси до Варшави 15 червня літак із його охоронцями затримали в аеропорту. Вони не оформили свою зброю.



Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, пише Polska Agencja Prasowa.

У Міністерстві уточнили, що на борту літака перебували небезпечні предмети, ввезення яких не було санкціоновано представниками ПАР.

"У членів делегації при собі була зброя, але їм не дозволили ввезти її до Польщі. Вони мали право покинути літак, залишивши зброю на борту", - сказала речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, додавши, що члени охорони президента ПАР вирішили добровільно залишитися на борту літака.



На борту літака перебувало близько ста людей, його виліт має відбутися в п'ятницю, 16 червня.