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Літак компанії DHL впав на будинок в Литві

25 листопада 2024, 09:05
Літак компанії DHL впав на будинок в Литві
Фото: reuters.com
Внаслідок інциденту на місці сталася пожежа.

Поруч зі столицею Литва Вільнюсом сьогодні вранці, 25 листопада, розбився вантажний літак B737-400 компанії DHL. 

Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок: наразі відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє литовський портал Delfi.

Літак впав на двоповерховий житловий будинок на вулиці Жірню у Вільнюсі. 

Внаслідок інциденту на місці сталася пожежа. 

В місцевому Секторі оперативної координації пожежно-рятувального управління сказали, що загорянні було в будівлі.

У гасінні пожежі задіяні 7 пожежних машин та пожежна команда аеропорту.

В літаку перебували чотири людини: двоє пілотів і двоє співробітників компанії DHL. 

Після авіакатастрофи рятувальникам вдалося звільнити пілота з кабіни. Ще двох людей доставили екстреною медичною допомогою, одна людина загинула. 

Рятувальники розказали, що інформації про постраждалих мешканців житлового будинку - немає.

 
аваріяЛитвалітакВільнюсDHL

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