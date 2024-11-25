Літак компанії DHL впав на будинок в Литві
Поруч зі столицею Литва Вільнюсом сьогодні вранці, 25 листопада, розбився вантажний літак B737-400 компанії DHL.
Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок: наразі відомо про одну загиблу людину.
Про це повідомляє литовський портал Delfi.
Літак впав на двоповерховий житловий будинок на вулиці Жірню у Вільнюсі.
Внаслідок інциденту на місці сталася пожежа.
В місцевому Секторі оперативної координації пожежно-рятувального управління сказали, що загорянні було в будівлі.
У гасінні пожежі задіяні 7 пожежних машин та пожежна команда аеропорту.
В літаку перебували чотири людини: двоє пілотів і двоє співробітників компанії DHL.
Після авіакатастрофи рятувальникам вдалося звільнити пілота з кабіни. Ще двох людей доставили екстреною медичною допомогою, одна людина загинула.
Рятувальники розказали, що інформації про постраждалих мешканців житлового будинку - немає.