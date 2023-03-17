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Літак "Мрія" напередодні війни мали передислокувати до німецького міста Лейпциг – Bild

17 березня 2023, 08:10
Літак
Летовище у Німеччині було "другим домом" для літака, який базувався в Гостомелі.

Напередодні або в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну літак АН-225 "Мрія" мав бути евакуйований до аеропорт "Галле" в Лейпцигу. Але цього так і не сталося.

Про це пише німецьке видання Bild.

Через рік після знищення літака німецькі журналісти повідомили, що з'явився детальний звіт про розслідування.

"Вже було відомо, що Лейпциг мав стати притулком для "Мрії". Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений аеролайнер, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти "за розпорядженням вищого керівництва", – пише Bild

У виданні звіт назвали "вибухонебезпечним", наголосивши, що, за його інформацією, аеропорт "Галле" підготував усе для порятунку літака ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення.

"Відповідно, з 26 січня 2022 року було забезпечено паркомісця для всього автопарку", – йдеться у статті.

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше", – цитує видання речника німецького аеропорту Уве Шухарта.

Із посиланням на український новинний портал "Інформатор", Bild пише: капітан літака Дмитро Антонов повідомив, що німецька пропозиція не була відразу прийнята українською стороною. Ймовірний "тягач струни" та гендиректор "Антонова" Сергій Бичков, який, як сказано, тісно пов'язаний з росією, нібито в той час переправляв друзів і родичів за кордон як "авіаційних спеціалістів".

"Супутникові знімки мають засвідчити, що найважливіші для обстрілу машини були розміщені в Гостомелі навмисно. Літак, який не використовувався багато років, залишився неушкодженим. Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити", – пише видання.

Як зазначає німецьке ЗМІ з посиланням на СБУ, Бичков і начальник його охорони затримані. Заступник Бичкова в розшуку. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Єдиний екземпляр розробленого в Україні найбільшого у світі літака Ан-225 було знищено російськими військами 27 лютого 2022 року під час захоплення Гостомелю. Ан-225 Мрія — найбільший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020 року літак доставив із Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

НімеччиналітакаеродромГостомельмріявійна в Україні

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