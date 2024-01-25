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Літаку з главою МЗС Німеччини не дозволили пролетіти над Еритреєю

25 січня 2024, 16:51
Літаку з главою МЗС Німеччини не дозволили пролетіти над Еритреєю
Фото: РБК-Україна
Літак вимушено сів в аеропорту міста Джидда.

Літак із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на шляху до африканської країни Джибуті здійснив незаплановану посадку в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє DW.

Літак вимушено сів в аеропорту міста Джидда після того, як йому не дозволили пролетіти над територією Еритреї.

"Коли трапляються речі, які насправді не були заплановані, ви повинні бути гнучкими", – сказала Бербок після посадки.

Джибуті мала стати першою зупинкою у триденній поїздці глави німецького МЗС до Східної Африки, де вона мала провести переговори щодо конфлікту в Судані та ситуації в Червоному морі.

"Незважаючи на всі наші зусилля, ми, на жаль, не отримали дозволу на проліт над Еритреєю", – сказав пілот Люфтваффе, відповідальний за політ.

Зазвичай дозвіл на проліт надається під час польоту, але дозволу не було надано, а Міністерство закордонних справ Еритреї не змогло допомогти.

Проліт через території Судану і Ємену також неможливий через збройні конфлікти в країнах.

За словами Бербок, у кризовому регіоні не все може працювати "так, як у звичайні мирні часи".

Міністерка планує вилетіти до Джибуті у четвер, щоб обговорити план Європейського Союзу щодо захисту цивільного судноплавства в Червоному морі від нападів хуситів.

Вона також планувала відвідати Кенію і Південний Судан, щоб обговорити війну в Судані.

авіакомпаніїБербоквійна в Україніросія окупанти

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