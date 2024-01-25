Літаку з главою МЗС Німеччини не дозволили пролетіти над Еритреєю

Літак вимушено сів в аеропорту міста Джидда.

Літак із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на шляху до африканської країни Джибуті здійснив незаплановану посадку в Саудівській Аравії.



Про це повідомляє DW.

Літак вимушено сів в аеропорту міста Джидда після того, як йому не дозволили пролетіти над територією Еритреї.



"Коли трапляються речі, які насправді не були заплановані, ви повинні бути гнучкими", – сказала Бербок після посадки.

Джибуті мала стати першою зупинкою у триденній поїздці глави німецького МЗС до Східної Африки, де вона мала провести переговори щодо конфлікту в Судані та ситуації в Червоному морі.

"Незважаючи на всі наші зусилля, ми, на жаль, не отримали дозволу на проліт над Еритреєю", – сказав пілот Люфтваффе, відповідальний за політ.



Зазвичай дозвіл на проліт надається під час польоту, але дозволу не було надано, а Міністерство закордонних справ Еритреї не змогло допомогти.

Проліт через території Судану і Ємену також неможливий через збройні конфлікти в країнах.



За словами Бербок, у кризовому регіоні не все може працювати "так, як у звичайні мирні часи".



Міністерка планує вилетіти до Джибуті у четвер, щоб обговорити план Європейського Союзу щодо захисту цивільного судноплавства в Червоному морі від нападів хуситів.



Вона також планувала відвідати Кенію і Південний Судан, щоб обговорити війну в Судані.