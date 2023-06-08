Літній контрнаступ української армії не буде "легким повторенням" осінніх успіхів – WP

Українська армія тепер має зброю, якої в неї не було на початку війни, але обидві сторони переживають моральний тиск.

Чи розпочався нарешті довгоочікуваний весняний контрнаступ України? Навіть зараз, коли календар впевнено прямує до літа, відповідь все ще дуже залежить від того, кого запитати. російські чиновники кажуть, що так, розпочався. Цю думку поділяють і деякі американські посадовці. Але в Києві прямо відкидають ці твердження.

Про це пише Washington Post.

"Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать", - сказав секретар РНБО України Олексій Данилов в інтерв'ю агентству Reuters.

Зрештою, перемоги минулорічних контрнаступів було легко помітити. Непомітно перекинувши свої сили в Харківську область, українська армія змогла витіснити російські війська, які очікували, що контрнаступ почнеться за сотні кілометрів на південь, в Херсонській області. росіяни були спантеличені. У результаті стратегічного безладу, що виник, московські війська незабаром також були змушені відступити й півдні. Тож в листопаді Україна врешті-решт звільнила місто Херсон і прилеглу територію.

"З листопада минулого року США надали українським військам значну кількість нового озброєння, в тому числі бойову машину піхоти Bradley, бойовий танк M1A2 Abrams і зенітно-ракетні комплекси Patriot. Інші члени Альянсу теж заповнили певні прогалини. Європейські союзники надали бойові танки Leopard 2, а Велика Британія - ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow", - пише видання, нагадуючи, що Вашингтон нещодавно також дав згоду на постачання винищувачів F-16 Україні, але, як і у випадку з танками Abrams, їх доведеться чекати ще багато місяців.

Видання пише, що перелічене озброєння принесе зміни в Україну, яка на початку російського вторгнення покладалася на старі машини переважно радянського зразка.

"Наприклад, Bradley, як правило, швидші і мають кращу броню, ніж машини, які вони замінять, в той час як поява ракет дальньої дії Storm Shadow може змусити росію перемістити свої резерви далі від підконтрольної Україні території, що зробить їх повільнішими у реагуванні", - йдеться в статті.

Washington Post зауважує, що моральний дух може виявитися великою проблемою для обох сторін. російські військові стикаються з проблемами з самого початку війни, що стало однією з причин поспішних відступів, які спостерігалися минулого року. Запланований росією зимовий наступ на початку цього року так і не розпочався, а ті успіхи, які були досягнуті, в кращому випадку є Пірровими перемогами. Наприклад, Бахмут, попри своє невелике стратегічне значення, був окупований ціною загибелі тисяч російських солдатів. Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин зараз веде словесну війну з російськими військовими, що є ще одним свідченням глибоких і потенційно небезпечних внутрішніх розбіжностей.

Видання підкреслює, що в порівнянні з російськими проблемами, тріщини в українському моральному дусі обмежені. Загалом, українські солдати і чиновники зберігають напрочуд послідовний патріотичний тон, навіть після невдачі в Бахмуті, і мало повідомлень про розбіжності щодо військової стратегії чи інших питань щодо рішень президента Володимира Зеленського.

Але це означає, що тягар очікувань тисне на український контрнаступ. Минулого місяця міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам The Washington Post, що контрнаступ може бути "переоцінений", враховуючи силу України під час останнього наступу і її дивовижну стійкість протягом 14 місяців війни. Він попередив про ризик "емоційного розчарування", якщо не вдасться досягти великих результатів.

"Можливо, Резніков говорив не лише про внутрішнє розчарування в Україні, де чимало людей хочуть певного повернення до нормального життя, навіть якщо вони не хочуть відмовлятися від боротьби з росією. Якщо українські війська не зможуть зберегти динаміку попередніх контрнаступів з усією новою військовою технікою і підготовкою, яку вони нещодавно отримали, деякі західні союзники можуть почати наполягати на переговорах, оскільки їхній власний моральний дух буде підірваний", - йдеться в статті.