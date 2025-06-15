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ПОЛІТИКА

Літній наступ росії на сході України: NYT повідомляє про нову тактику

15 червня 2025, 10:03
Літній наступ росії на сході України: NYT повідомляє про нову тактику
росія просувається в районі Костянтинівки та на Сумщині, використовуючи малі, мобільні підрозділи.

Літній наступ росії, розпочатий у травні 2025 року, приніс суттєві зрушення на фронті.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними DeepState, за травень російські війська захопили приблизно 448 км² території — удвічі більше, ніж у квітні. Основні зусилля зосереджено на Костянтинівському напрямку та півночі Сумської області.

Одна з особливостей нинішньої кампанії — активне використання мотоциклів та цивільного транспорту для стрімкого просування. Аналітик Центру оборонних стратегій полковник Віктор Кевлюк назвав це «відродженням кавалерії — тільки з двигунами внутрішнього згоряння».

Сумщина: малі штурмові групи просуваються до міста

На півночі росіяни захопили вже понад десяток сіл і намагаються підійти до Сум. Удар ведеться хвилями дрібних штурмових груп. За оцінками аналітиків, якщо росія візьме під контроль чотири прилеглі села — Хотінь, Юнаківку, Писарівку та Кияницю — місто може опинитися в оперативному оточенні. При цьому рельєф місцевості все ще грає на користь українців.

Костянтинівка: головна ціль найближчих місяців

Росіяни намагаються ізолювати місто, атакуючи з трьох боків: зі сходу, півночі та заходу. Проте спроби просунутися з Часового Яру та Торецька тривають вже понад два роки. Попри значну перевагу в живій силі (до 20:1), просування залишається повільним через запеклий опір ЗСУ.

Покровськ: фронт зміщується до Дніпропетровщини

Ще один напрям наступу — Покровськ. Тут росія також застосовує тактику напівоточення. За словами українських командирів, деякі російські підрозділи вже перетнули межу Донецької та Дніпропетровської областей. Водночас місто залишається під контролем України.

У загальному підсумку, NYT відзначає, що російська армія діє за чітко визначеним циклом: ізоляція, обстріли, авіаудари та атаки мобільними штурмовими групами. Водночас ефективність українських дронів знижується в лісистій місцевості, що змушує командування переглядати підхід до оборони.

війнаросія окупанти

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