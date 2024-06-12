Ліван випустив по Ізраїлю майже сотню ракет за один раз

Ізраїль повідомив про запуск близько 90 снарядів із Лівану.

Ізраїльські військові зафіксували запуск 90 ракет з боку Лівану.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони країни.

За даними командування, це сталося під час потужного обстрілу північних районів Ізраїлю. Уточнюється, що частину снарядів вдалося перехопити системами протиповітряної оборони, проте деякі досягли землі.

"Після того, як на півночі Ізраїлю деякий час тому пролунали сирени, було зафіксовано близько 90 снарядів, що летіли з боку Лівану. Частина снарядів була перехоплена, а інші впали в декількох місцях на півночі Ізраїлю. Подробиці уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів у низці районів виникли пожежі. За фактом події розпочато перевірку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю застосувала боєприпаси з білим фосфором щонайменше у 17 населених пунктах на півдні Лівану. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку, стверджує, що такі снаряди незаконно використали над житловими районами. Представник організації з Лівану Рамзі Каїс наголосив, що невибіркове застосування Цахал таких снарядів у житлових районах серйозно шкодить мирним жителям, які змушені залишати свої будинки.