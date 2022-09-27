CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританський національний мовник ВВС, який займається організацією проведення 67-го пісенного конкурсу Євробачення, заявив, що два міста - Ліверпуль та Глазго - продовжать боротьбу за право проведення цього конкурсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліверпуль і Глазго змагатимуться за право приймати конкурс Євробачення-2023
и сповнені рішучості зробити пісенний конкурс Євробачення-2023 таким, який би відображав переможну позицію України, а також став подією, в якій могла б брати участь вся Велика Британія
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресреліз ВВС.
Зокрема, 12 серпня ВВС оголосив, що сім міст – Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл та Шеффілд – увійшли до списку міст-кандидатів на проведення пісенного конкурсу Євробачення. Після процесу детальної оцінки заявок цих міст кількість кандидатів було скорочено до двох – Глазго та Ліверпуля.
"Дякую всім семи містам Великої Британії, що продемонстрували ентузіазм і пристрасть до Євробачення, які існують у всій країні. Ми були неймовірно вражені якістю та креативністю всіх пропозицій. Пісенний конкурс Євробачення є дуже складною подією, і Ліверпуль та Глазго подали найсильніші загальні пропозиції", - сказав голова комітету ВВС з відбору міста-господаря Філ Гарролд.
За його словами, тепер відбудуться подальші обговорення з представниками Глазго та Ліверпуля, і остаточне рішення буде прийнято протягом кількох тижнів.
"Ми сповнені рішучості зробити пісенний конкурс Євробачення-2023 таким, який би відображав переможну позицію України, а також став подією, в якій могла б брати участь вся Велика Британія", - додав він.
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27 09 2022 20:24 МЕДІА
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