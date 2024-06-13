Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ллойд Остін не бачить можливостей для великого прориву окупантів на Харківщині

13 червня 2024, 20:11
Ллойд Остін не бачить можливостей для великого прориву окупантів на Харківщині
Фото: ЕРА
Зокрема, наразі наступ росіян сповільнюється і ситуація стабілізується.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляє, що не бачить можливостей для великого прориву росіян на Харківщині.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-23"), яке відбувалося у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Остін пояснив, що надання Україні дозволу застосовувати американське озброєння на окремій частині території РФ біля Харківщини пов'язано з тим, щоб українці могли завадити росіянам створити плацдарми біля українського кордону. Зокрема, українці зараз мають можливість задіювати західне озброєння проти росіян недалеко від кордону.

Міністр оборони США додав, що треба запитувати в українців, які специфічні наслідки вони побачили після надання такого дозволу.

"Я бачу, що це сповільнює російський наступ і стабілізує цю конкретну частину фронту", - сказав Остін.

На його переконання, у майбутньому можна буде бачити поступові здобутки на фронті.

"Кілька тижнів тому було занепокоєння, що ми побачимо значний прорив зі сторони росіян. Я не думаю, що ми побачимо це у майбутньому", - наголосив Остін.

Зокрема, він не бачить можливості, що чисельні російські сили можуть здійснити прорив оборонних ліній. Також міністр оборони США відзначив, що українці доклали багато зусиль для посилення оборонних позицій і належно застосовують отримане озброєння і боєприпаси.

За словами Остіна, Україна отримає більше військової підтримки. На його думку, українці ставатимуть сильніші з часом. Водночас, він зауважив, що українці докладають зусилля для мобілізації більшої кількості людей.

"Вважаю, що поєднання цих речей буде мати доволі істотний вплив на полі бою, але знадобиться певний час, аби це зіграло свою роль", - підкреслив Остін.

Він запевняє, що озброєння буде продовжувати надходити Україні.

Крім того, у голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна запитали про оцінку поточної військової кампанії на Харківщині і чи українці мають достатню кількість зброї для того, аби повернути ініціативу. Браун наголосив, що наразі на Харківщині ситуація більшою мірою стабілізована, аніж це було впродовж останніх кількох тижнів.

Генерал відзначив, що впродовж останніх кількох місяців українці зосереджувалися на спорудженні оборонних ліній, які стали досить ефективними.

За його словами, наступ росіян на Харківщину відволік увагу і можливості українців з інших ділянок фронту, що більше розтягнуло українську оборону.

"Але ми побачили, що українці дуже добре утримують оборонні лінії, і я думаю, що вони будуть спроможними продовжувати це робити, й також у Харкові", - сказав Браун.

На його переконання, українці виконують ефективну роботу в утриманні оборонних ліній.

наступвійна в Україніросія окупантиЛлойд Остін

Останні матеріали

Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Політика
Санкції як антибіотики. 7 кроків, аби перезавантажити санкції G7 проти росії – Деніел Фрід
Переклад iPress – 13 червня 2024, 08:58
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється