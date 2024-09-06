Ллойд Остін: США допоможуть Україні створити нові ППО замість С-300

Крім того, за словами міністра, США також виділили понад 200 млн доларів на придбання критично важливих компонентів.

США та Україна працюють над заміною комплексів ППО С-300. Це ж стосується і ракет Р-27.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"За допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи С-300 і ракети повітря-повітря Р-27", - розповів він.

Крім того, за словами міністра, США також виділили понад 200 млн доларів на придбання критично важливих компонентів, щоб дозволити Україні виробляти БПЛА та системи електронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула.

"Наші національні директори з озброєнь працюють у тісній взаємодії з коаліціями можливостей, щоб задовольнити ці потреби та прискорити поставки. Тому я з нетерпінням чекаю на обговорення шляхів зміцнення оборонно-промислової бази України, а також нашої власної. Це критичний момент. Час важливий, особливо напередодні зими. І ми всі повинні посилити нашу підтримку - і швидко", - закликав Остін.