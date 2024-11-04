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Loancompas запускає освітню кампанію з правової обізнаності для позичальників

04 листопада 2024, 21:12
Loancompas запускає освітню кампанію з правової обізнаності для позичальників

Кредитний портал Loancompas.com.ua оголошує про запуск нової програми для підвищення фінансової та правової грамотності серед користувачів сервісу. Завдяки цій ініціативі позичальники зможуть краще розуміти свої права, гарантовані українським законодавством, та уникати потенційних ризиків під час використання кредитних послуг. Програма включає серію тестів і навчальних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності позичальників.

Чому важлива правова обізнаність позичальників?

У сучасному фінансовому світі надзвичайно важливо знати гарантовані законодавством права та обов’язки як позичальника. Програма дозволяє користувачам ознайомитися з основними положеннями фінансового законодавства України, які регулюють їхні права. Вона допомагає зрозуміти, на що варто звертати увагу під час підписання кредитного договору, які аспекти є захищеними законом та як діяти у випадках порушення умов.

«Наша кампанія з правової обізнаності спрямована на те, щоб зробити процес кредитування прозорішим та безпечнішим для наших клієнтів», – зазначає представник порталу Олександр Чудінович. «Ми прагнемо, щоб кожен користувач, скориставшись нашою платформою, був впевнений у своїх правах і знав, як їх захистити».

Теми тестування для позичальників

Програма платформи розроблена з метою охоплення основних аспектів правової обізнаності та підготувати користувачів до безпечного користування кредитними послугами. Тестування охоплює такі теми:

  • Права позичальників – що слід знати про свої права при оформленні кредиту та як уникнути неправомірних дій з боку кредитора.
  • Відповідальність фінансових установ – на які гарантії від банків та мікрофінансових організацій можуть розраховувати позичальники.
  • Процедури розв’язання спорів – рекомендації щодо дій у випадках порушення умов договору або несправедливих дій з боку кредиторів та ін.

Переваги для користувачів порталу

Програма з правової обізнаності допомагає користувачам уникати типових помилок і дає їм інструменти для ефективного та безпечного використання кредитних послуг. Пройшовши той чи інший тест, позичальники матимуть можливість краще розуміти умови кредитних договорів і спокійніше користуватися фінансовими продуктами. Крім того, при успішному проходженні тестування в кінці їх чекаюють індивідуальні промокоди та інші вигідні пропозиції від МФО

Про компанію

Лоан Компас – це портал кредитів без відмов, що надає українським користувачам доступ до об’єктивної інформації про різноманітні позикові продукти та популярні фінансові послуги в Україні. Платформа постійно працює над розробкою інструментів для покращення фінансової грамотності, роблячи мікрокредитний ринок прозорішим та безпечнішим для користувачів. Більше про програму правової обізнаності та інші освітні ініціативи можна дізнатися на Loancompas.com.ua.


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