Лондон - на першому місці у світі за кількістю доларових мільйонерів
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Guardian із посиланням на щорічний звіт консалтингової компанії Knight Frank.
Так, у Лондоні живе майже 874 354 доларових мільйонери (їм належать активи на суму понад 720 тисяч фунтів стерлінгів). У Нью-Йорку, який посів друге місце, - 820 тисяч мільйонерів.
Ці дані говорять про великий розрив між багатими й бідними в столиці Британії. За даними уряду, понад 2,5 мільйона (або 28%) жителів Лондона належать до категорії тих, котрі "живуть у бідності".
Керівник відділу досліджень Knight Frank Ліам Бейлі сказав, що висока концентрація доларових мільйонерів у Лондоні пояснюється дорожнечею житла в місті.
"При середній вартості житла в Лондоні 514 тисяч фунтів стерлінгів багато домогосподарства потрапляють у категорію заможних людей", - сказав він.
Дослідження показало, що понад 68 тисяч лондонських квартир коштують дорожче 2 мільйонів фунтів стерлінгів.
Позиції Лондона як фінансової столиці світу похитнулися через вихід країни з Євросоюзу.
Нагадаємо, що за рік у світі стало на 1,1 млн більше доларових мільйонерів. Тепер їх більше, ніж населення України
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