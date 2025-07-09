Лондон готується до ймовірного візиту Трампа

Візит може відбутися вже у найближчі тижні.

Глава Білого дому Дональд Трамп може відвідати Велику Британію наприкінці липня чи початку серпня.

Про це поінформував телеканал Sky News.

Трамп через кілька тижнів може прилетіти до Шотландії, щоб відвідати свої поля для гольфу. Це буде його перший візит до Британії після перемоги на виборах 2024 року, додає видання.

Кінцева дата візиту президента США ще не підтверджена через напружений графік, однак син Трампа Ерік сказав, що його батько буде на офіційному відкритті нового поля для гольфу в Абердінширі цього літа.

Крім того, поліція Шотландії підтвердила Sky News, що готується до "потенційного візиту" Трампа наприкінці липня.

"Хоча офіційного підтвердження ще не було, важливо заздалегідь підготуватися до значної операції з охорони правопорядку", – додали журналісти.

В травні Трамп прибув у Саудівську Аравію в рамках свого близькосхідного турне.