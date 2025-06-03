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ПОЛІТИКА

Лондон готується судитися з Абрамовичем для гуманітарної допомоги Україні

03 червня 2025, 15:27
Лондон готується судитися з Абрамовичем для гуманітарної допомоги Україні
Фото: reuters.com
Кошти так і не були перераховані на допомогу жертвам війни в Україні.

Уряд Великої Британії заявив про готовність подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича через затримку процесу передання грошей від продажу "Челсі" на допомогу жертвам війни в Україні.

Про це повідомляє The Athletic.

Йдеться про суму 2,5 мільярда фунтів (близько 3,6 мільярда доларів), які були виручені за клуб навесні 2022 року і досі заморожені на рахунку, пов'язаному з Абрамовичем.

Це змусило канцлера казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністра закордонних справ Девіда Леммі зробити спільну заяву:

"Уряд має намір спрямувати доходи від продажу ФК "Челсі" на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти угоди з цього питання з паном Абрамовичем.

Хоча двері для переговорів залишаться відкритими, ми повністю готові продовжити цю справу через суд, якщо буде потрібно, щоб гарантувати, що люди, які страждають в Україні, зможуть скористатися цими грошима якнайшвидше".

Продаж "Челсі" відбувся в травні 2022 року, коли Абрамович потрапив під санкції після вторгнення росії в Україну. Новим власником клубу став консорціум американських інвесторів на чолі з Тоддом Боелі.

У ЗМІ з'являлася інформація про бажання Абрамовича спрямувати гроші не тільки в Україну, а й на підтримку "всіх жертв війни", тоді як це визначення може мати нескінченний потенціал для маніпуляцій.

війнаЧелсіРоман АбрамовичБританіядопомога Укрїні

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