Лондон готується судитися з Абрамовичем для гуманітарної допомоги Україні
Уряд Великої Британії заявив про готовність подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича через затримку процесу передання грошей від продажу "Челсі" на допомогу жертвам війни в Україні.
Про це повідомляє The Athletic.
Йдеться про суму 2,5 мільярда фунтів (близько 3,6 мільярда доларів), які були виручені за клуб навесні 2022 року і досі заморожені на рахунку, пов'язаному з Абрамовичем.
Це змусило канцлера казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністра закордонних справ Девіда Леммі зробити спільну заяву:
"Уряд має намір спрямувати доходи від продажу ФК "Челсі" на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти угоди з цього питання з паном Абрамовичем.
Хоча двері для переговорів залишаться відкритими, ми повністю готові продовжити цю справу через суд, якщо буде потрібно, щоб гарантувати, що люди, які страждають в Україні, зможуть скористатися цими грошима якнайшвидше".
Продаж "Челсі" відбувся в травні 2022 року, коли Абрамович потрапив під санкції після вторгнення росії в Україну. Новим власником клубу став консорціум американських інвесторів на чолі з Тоддом Боелі.
У ЗМІ з'являлася інформація про бажання Абрамовича спрямувати гроші не тільки в Україну, а й на підтримку "всіх жертв війни", тоді як це визначення може мати нескінченний потенціал для маніпуляцій.