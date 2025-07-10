Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лондон і Париж планують замовити ще більше крилатих ракет Storm Shadow

10 липня 2025, 10:38
Лондон і Париж планують замовити ще більше крилатих ракет Storm Shadow
Угоду країни мають підписати сьогодні.

Британія та Франція хочуть замовити більше крилатих ракет Storm Shadow і прискорити зусилля з розробки заміни наступного покоління цієї зброї.

Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Британія і Франція планують замовити більше високоточних крилатих ракет Storm Shadow та активізувати роботу над їх заміною в рамках нової оновленої угоди, яку підпишуть сьогодні. 

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон мають домовитись про поглиблення ядерного співробітництва і більш тісну співпрацю в галузі ядерного стримування.

Важливим кроком для ядерного партнерства між Великою Британією та Францією стане нещодавно підписана декларація, в якій вперше буде зазначено, що засоби стримування обох країн є незалежними, однак можуть координуватися.

В заяві написано, що будь-який противник, що загрожує інтересам Великої Британії або Франції, може зіткнутися з ядерною силою обох країн. 

Крім того, співпраця між країнами в галузі ядерних досліджень також поглибиться та буде продовжена спільна робота з метою підтримки міжнародної архітектури нерозповсюдження.

"Від війни в Європі до нових ядерних ризиків і щоденних кібератак – загрози, з якими ми стикаємося, множаться.  Ми готові використовувати нашу спільну силу для розвитку наших спільних можливостей, щоб бути готовими до викликів наступних десятиліть, підтримуючи тисячі робочих місць у Великій Британії та забезпечуючи безпеку наших громадян", – заявив Стармер.

Тоді як міністр оборони Британії Джон Гілі сказав, що країни об’єднують зусилля, щоб "протистояти сьогоднішнім загрозам і викликам завтрашнього дня". 

"Це партнерство зміцнює наше лідерство в Європі, забезпечує подальшу підтримку України та дає чіткий сигнал нашим супротивникам, що разом ми сильніші. Поглиблення оборонної промислової співпраці з Францією сприятиме зміцненню національної стійкості Британії, її здатності стримувати напади та захищатися від загроз, а також посилюватиме внесок у діяльність НАТО", – зазначив він.

 
Велика БританіяФранціяStorm Shadow

Останні матеріали

Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється