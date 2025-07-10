Лондон і Париж планують замовити ще більше крилатих ракет Storm Shadow

Угоду країни мають підписати сьогодні.

Британія та Франція хочуть замовити більше крилатих ракет Storm Shadow і прискорити зусилля з розробки заміни наступного покоління цієї зброї.

Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Британія і Франція планують замовити більше високоточних крилатих ракет Storm Shadow та активізувати роботу над їх заміною в рамках нової оновленої угоди, яку підпишуть сьогодні.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон мають домовитись про поглиблення ядерного співробітництва і більш тісну співпрацю в галузі ядерного стримування.

Важливим кроком для ядерного партнерства між Великою Британією та Францією стане нещодавно підписана декларація, в якій вперше буде зазначено, що засоби стримування обох країн є незалежними, однак можуть координуватися.

В заяві написано, що будь-який противник, що загрожує інтересам Великої Британії або Франції, може зіткнутися з ядерною силою обох країн.

Крім того, співпраця між країнами в галузі ядерних досліджень також поглибиться та буде продовжена спільна робота з метою підтримки міжнародної архітектури нерозповсюдження.

"Від війни в Європі до нових ядерних ризиків і щоденних кібератак – загрози, з якими ми стикаємося, множаться. Ми готові використовувати нашу спільну силу для розвитку наших спільних можливостей, щоб бути готовими до викликів наступних десятиліть, підтримуючи тисячі робочих місць у Великій Британії та забезпечуючи безпеку наших громадян", – заявив Стармер.

Тоді як міністр оборони Британії Джон Гілі сказав, що країни об’єднують зусилля, щоб "протистояти сьогоднішнім загрозам і викликам завтрашнього дня".

"Це партнерство зміцнює наше лідерство в Європі, забезпечує подальшу підтримку України та дає чіткий сигнал нашим супротивникам, що разом ми сильніші. Поглиблення оборонної промислової співпраці з Францією сприятиме зміцненню національної стійкості Британії, її здатності стримувати напади та захищатися від загроз, а також посилюватиме внесок у діяльність НАТО", – зазначив він.