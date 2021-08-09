Лондон має намір повернути собі статус провідного міжнародного фінансового центру

За деякими показниками Велика Британія здає позиції: Лондон нині відстає від Нью-Йорка з кожним роком, у той час як інші центри зміцнюються

Лондон має намір обігнати Нью-Йорк та стати головним міжнародним фінансовим центром упродовж п'яти років.

"За деякими показниками Велика Британія здає позиції: Лондон нині відстає від Нью-Йорка з кожним роком, у той час як інші центри зміцнюються", - йдеться в стратегічному документі фінансового лобі Великої Британії TheCityUK.

Згідно з документом, для того, щоб повернути лідируючу позицію, Велика Британія має полегшити оподаткування банків і найняти персонал з-за кордону.

Міністерство фінансів країни вже провело реформи, щоб зробити лондонський ринок капіталу більш конкурентоспроможним, а TheCityUK поставив перед Лондоном п'ятирічну мету "перевершити своїх суперників" шляхом внесення поправок до податкових, візових та інших правил.

На думку фінансистів, після Brexit Велика Британія має невпинно фокусуватися на зміцненні своєї міжнародної конкурентоспроможності, щоб повернути собі звання провідного світового фінансового центру.

Згідно TheCityUK, зараз податкова ставка для лондонського банку становить 46,5%, що на 13% вище, ніж для банків у Нью-Йорку.

Як зазначає видання, переконати уряд Великої Британії знизити податки на фінанси на фоні економічного занепаду через COVID-19 може виявитися складним завданням.