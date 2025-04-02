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Лондон наклав санкції на грузинських суддів і молдовських депутатів

02 квітня 2025, 17:19
Лондон наклав санкції на грузинських суддів і молдовських депутатів
Фото: dt.ua
Усі вони працюють за вказівкою" олігарха-втікача Ілана Шора.

Велика Британія ввела санкції проти російської автономної некомерційної організації за сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія" і на кількох грузинських та молдовських посадовців.

Про це йдеться у заяві уряду.

У вівторок, 2 квітня, Британія ввела санкції проти "Євразії" та її керівниці Неллі Парутенко.

В британському уряді пояснили своє рішення про введення санкцій проти "Євразії" тим, що ця АНО діє "від імені або за вказівкою" олігарха-втікача Ілана Шора, а також пов’язана з ним. 

Такі самі причини на внесення до санкційного списку Парутенко.

Крім того, до санкційних списків внесли членкиню правління та лідерку молдовської партії "Відродження" Наталію Параску і депутатку парламенту Молдови Марину Таубер.

Вважаєать, що Параска і Таубер "діють від імені або за вказівками Ілана Шора".

Також Британія ввела санкції проти грузинських суддів Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе. 

Причиною введення санкцій проти Чинчаладзе і Мурусидзе стала корупція і судові рішення, ухвалені та прийняті на користь керівної партії країни "Грузинської мрії", а ще сумнівні призначення суддів.

Уряд Британії підозрює суддів у причетності до корупційних схем, а також політизованого управління судовою системою.

 
ГрузіясанкціїМолдоваВелика Британія

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