Лондон прагне зібрати для України європейський контингент у 64 000 – The Times

За даними газети, Британія і Франція готові надати до 10 000 осіб.

Велика Британія пропонує європейським країнам відправити до України військовий контингент чисельністю в 64 000 осіб, але їм буде важко зібрати навіть 25 000. Складність пов'язана з тим, що європейські армії недофінансовані і недостатньо укомплектовані.

Про це пише The Times із посиланням на джерела

Командувач британської армії адмірал Тоні Радакін запитав своїх європейських колег, чи здатні вони зібрати 64 000 військових для відправки в Україну після укладання угоди про мир. На зустрічі цього місяця, за даними газети, він сказав, що Британія готова надати 10 000 людей.

"Проте, на наступних зустрічах європейські міністри оборони сказали, що не було "жодних шансів" досягнути цього числа, і що навіть 25 000 "будуть поштовхом для спільних зусиль", сказало обізнане з переговорами в Брюсселі джерело", – пише газета.