Матеріали:
Теми:

Лондон ввів санкції проти компаній з ОАЕ та Туреччини

08 серпня 2023, 16:29
Лондон ввів санкції проти компаній з ОАЕ та Туреччини
Санкції. Фото: divannaya-sotnya.com.ua
Санкції спрямовані проти посередників у третіх країнах, які допомагають кремлю купувати військову техніку.

Велика Британія у вівторок, 8 серпня, розширила санкційні списки проти росії та білорусі. 

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під британські санкції потрапили, зокрема, компанії: з Ірану (Paravar Pars), Туреччини (Turkik Union, Azu International), ОАЕ (Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading), росії (ТОВ "Стаут", ТОВ "Тесткомплект", ТОВ "СМТ-Айлогік").

Серед фізичних осіб – громадяни Ірану та інших країн. Серед них – громадянин Швейцарії Ансельм Щмуцкі та громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, які раніше потрапили під санкції США.

"російська оборонна промисловість сильно завантажена і повністю зосереджена на підтримці війни. Не маючи доступу до західних компонентів, російська армія зіштовхнулась із проблемами під час виготовлення високоякісної зброї та зараз відчайдушно шукає іноземну. росії вже доводиться використовувати танки радянських часів і розбирати холодильники заради низькосортних чипів. Сьогоднішній пакет стосується спроб росії обійти та подолати ці очевидні наслідки санкцій Великої Британії та союзників", – йдеться у повідомленні.

До білоруського списку санкцій потрапили холдинг БелОМО, Гомельський радіозавод, Оршанський авіаремонтний завод (колись належав Мотор Січі, але був націоналізований), завод з ремонту радіоелектронного озброєння тощо.

 

ТуреччинасанкціїОАЕвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється