Лондон ввів санкції проти компаній з ОАЕ та Туреччини

Санкції спрямовані проти посередників у третіх країнах, які допомагають кремлю купувати військову техніку.

Велика Британія у вівторок, 8 серпня, розширила санкційні списки проти росії та білорусі.



Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під британські санкції потрапили, зокрема, компанії: з Ірану (Paravar Pars), Туреччини (Turkik Union, Azu International), ОАЕ (Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading), росії (ТОВ "Стаут", ТОВ "Тесткомплект", ТОВ "СМТ-Айлогік").

Серед фізичних осіб – громадяни Ірану та інших країн. Серед них – громадянин Швейцарії Ансельм Щмуцкі та громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, які раніше потрапили під санкції США.

"російська оборонна промисловість сильно завантажена і повністю зосереджена на підтримці війни. Не маючи доступу до західних компонентів, російська армія зіштовхнулась із проблемами під час виготовлення високоякісної зброї та зараз відчайдушно шукає іноземну. росії вже доводиться використовувати танки радянських часів і розбирати холодильники заради низькосортних чипів. Сьогоднішній пакет стосується спроб росії обійти та подолати ці очевидні наслідки санкцій Великої Британії та союзників", – йдеться у повідомленні.