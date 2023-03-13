Льотчика, який бомбив Харків, віддали на обмін: деталі

Воєнного злочинця обміняють як полоненого на українських захисників, які перебувають у російській неволі.

У Харкові суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про звільнення від відбуття покарання російського військового льотчика Максима Кріштопа.

Відповідне рішення ухвалив Дзержинський райсуд міста Харкова.

За інформацією суду, 6 березня минулого року льотчик брав участь в атаці на Харків. З літака Су-34 скинув на радіотелевізійну станцію вісім авіабомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті. Внаслідок удару вежа та адміністративна будівля станції були пошкоджені. Українська ППО збила літак, пілот катапультувався та був затриманий.

Окупанта визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудили до 12 років позбавлення волі.

Суд надав згоду на звільнення його від відбування призначеного покарання у зв`язку з прийняттям рішення про передачу його для обміну як військовополоненого.

У справи Кріштопа йдеться також про двох командирів, які безпосередньо віддавали злочинні накази. За інформацією видання zmina, це генерал-майор, командувач 6 армії зс рф олег маковецький та командир бомбардувального авіаційного полку 6 армії олексій лобода. Щодо них українські правоохоронці наразі ведуть досудове розслідування.

11 березня 2022 року в Києві відбувался пресконференцію за участі Кріштопа та ще двох полонених російських військових льотчиків. На пресконференції Кріштоп розповідав, що якби їхній літак-розвідник не збила українська ППО, вони б продовжували виконувати наказ російського командування.