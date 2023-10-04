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ПОЛІТИКА

Лубінець повідомив, що було опубліковано свіжий звіт ООН про колонію біля Оленівки

04 жовтня 2023, 20:46
Лубінець повідомив, що було опубліковано свіжий звіт ООН про колонію біля Оленівки
Омбудсмен Лубінець
Серед нових деталей, у звіті зазначається, що відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

ООН змогла встановити, що боєприпас, яким обстріляли окуповану Оленівську колонію з полоненими бійцями ЗСУ, рухався по траєкторії зі сходу на захід.

Про це повідомляє уповноважений Верховної ради України з прав людини Димитро Лубінець.

"Попри те, що вже об 11 годині російські пропагандисти в казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті зазначає, що ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS", - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини, що чули численні вибухи.

Серед нових деталей, у звіті зазначається, що відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також додало, що держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

Повідомляється, що Офіс Управління Верховного комісара ООН не отримав інформації про те, що Російська Федерація виконала ці зобов'язання щодо розслідування та судового переслідування.

"На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати", - написав Лубінець.

Під час вибуху, який стався в ніч проти 29 липня минулого року на території колишньої виправної колонії в Оленівці, була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені.

Згідно з даними росіян, внаслідок цього загинули 50 українських захисників. Серед утримуваних в колонії були й захисники "Азовсталі". Згідно з даними розвідки, росіяни не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури й умови утримання полонених.

лубінецьООНОленівка

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