Лубінець в ООН розповів про геноцид українських дітей

Він наголосив, що Київ верифікував лише 20 тисяч дітей з 700 тисяч викрадених, про яких повідомляє сама росія.

Сьогодні перед Україною та світом стоїть низка завдань. Йдеться про отримання доступу до списків усіх депортованих і переміщених до росії дітей для України й міжнародних організацій, визнання дій рф геноцидом та відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на одній з панелей ООН, його заяву цитує "Укрінформ".

Лубінець додав, що важливо також з допомогою OSINT виявити переміщення та місцеперебування депортованих дітей та верифікувати й оновити дані про них. Він наголосив, що проти них рф коїть воєнні злочини, зокрема злочин депортації, адже окупанти не лише викрадають їх, починаючи з 2014-го, але й переховують, аби стерти українську ідентичність.

Світ же прокинувся лише тоді, продовжив омбудсмен, коли МКС видав ордери на арешт російського диктатора владіміра путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової: "Дякую прокурору МКС Каріму Хану за його чітку позицію, що не має строку давності за воєнні злочини. Це дійсно нам як державі допомагає повертати дітей".

За словами уповноваженого, станом на сьогодні вдалося ідентифікувати вже близько 20 тисяч депортованих дітей. Втім, самі росіяни визнають, що їх в рази більше - понад 700 тисяч. Та Україна, на жаль, не має відповідних списків, хоча Києву вже вдалося повернути станом на сьогодні 386 дітей.

"Вони – незахищені. Їх допитують, катують, тиснуть психологічно, розлучають з рідними. А ми, як цивілізований демократичний світ, не можемо нічого змінити", – зазначив Лубінець.