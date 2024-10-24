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Лубінець закликав виключити росію з Радбезу ООН

24 жовтня 2024, 15:07
Лубінець закликав виключити росію з Радбезу ООН
Омбудсмен Лубінець
Лубінець зауважив, що глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли "за пультом управління" той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перебування росії у Радбезі ООН суперечить здоровому глузду.
 
Про це він написав у соцмережах. 
 
У Міжнародний День ООН хочу нагадати про головну її мету. Організація Об'єднаних Націй була заснована у 1945 році, щоб об'єднати зусилля держав для розв'язання глобальних проблем і створення більш мирного і стабільного світу”, – написав Лубінець.
 
Він зазначив, що ООН складається з десятків підрозділів і дочірніх міжнародних організацій, які дійсно сприяють дотриманню місії. 
 
Однак один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу?” – йдеться у повідомленні.
 
Лубінець зауважив, що глибоке занепокоєння не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли “за пультом управління” той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі. 
 
Закликаю виключити рф зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН!” – закликав омбудсмен.

 

війна в Україніросія окупантиДмитро ЛубінецьООН

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