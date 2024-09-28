​Лубінець заявив про ймовірне насилля над дітьми у львівському навчально-реабілітаційному центрі

За кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу, дітей, імовірно, били палицями.

Директора навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області підозрюють в імовірному фізичному, психологічному та сексуальному знущанні з дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, ідеться про заклад, який розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітей з особливими освітніми потребами.

"Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня", – розповів омбудсмен.

Лубінець уточнив, що, за словами дітей, їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Таке ставлення працівників унеможливлювало їхній подальший розвиток і реабілітацію, наголосив він.

"Що шокувало: останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", – ідеться в повідомленні Лубінця.

Омбудсмен розповів, що викликав представників Національної поліції України та органи прокуратури для документування фактів порушення. Як наслідок, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, зокрема за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Усіх дітей, які надавали свідчення, перемістили із закладу, зараз вони перебувають у безпеці, запевнив Лубінець.

"Із понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів і профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник", – сказав омбудсмен.

За його словами, він особисто контролюватиме перебіг слідства.

Відповідати має не лише кривдник, а й кожен, хто не реагував, додав він.