Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо"

Румунський фахівець залишив столичний клуб.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу оголосив, що залишає столичний клуб.

Про це 78-річний румунський фахівець повідомив на пресконференції після матчу 13-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря", який завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:1.

"Всьому приходить кінець. Я віддав 15 років українському футболу, гра проти "Шахтаря" була останньою на чолі "Динамо", – сказав Мірча на пресконференції.

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року і вже дебютного сезону виграв з киянами чемпіонат та Кубок України, а також вивів команду до групового раунду Ліги чемпіонів.

Контракт румунського фахівця з "біло-синіми" був розрахований до літа 2024 року, але незадовільні результати змусили його піти зі своєї посади достроково.

Після поразки від "Шахтаря" кияни з 16 очками посідають сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, але мають три гри в запасі.