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лукашенко лякає, що путін застосує ядерну зброю, коли буде загнаний у кут

14 червня 2023, 14:27
лукашенко лякає, що путін застосує ядерну зброю, коли буде загнаний у кут
Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Мовляв, лише від москви залежить, чи буде натиснута ця кнопка.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вважає, що російський диктатор владімір путін може вдатися до застосування ядерного озброєння, якщо буде загнаний у кут. 

Про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.

Він наголосив, мовляв, вони теж "бояться" і "жити хочуть". Адже це "може призвести, як фахівці кажуть, до всесвітньої катастрофи: куля може з орбіти зійти, якщо вся ця зброя вибухне".

"Зброя ядерна для того й існує. Натиснуть чи не натиснуть. Натиснуть, але в одному випадку: якщо ви робитимете небезпечні рухи, тобто якщо вторгнетеся на територію рф, і це загрожуватиме існуванню росії; якщо ви путіна поставите до стінки або в кут заженете, і іншого виходу не буде, ось тоді – чекайте. Тому, поки ще є така можливість, давайте домовимося", заявив лукашенко.

білоруський диктатор заявив, що "має інформацію, від якої всі там вибухнуть": в Україні абсолютна більшість людей хочуть припинити війну, зокрема військові. Він цинічно закликав припинити війну, а потім розбиратися, хто винний. З його слів, "розбирання" в такому випадку будуть не на користь України.

Лукашенковійна в Україніросія окупантиядерна загроза

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