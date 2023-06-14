лукашенко лякає, що путін застосує ядерну зброю, коли буде загнаний у кут

Мовляв, лише від москви залежить, чи буде натиснута ця кнопка.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вважає, що російський диктатор владімір путін може вдатися до застосування ядерного озброєння, якщо буде загнаний у кут.

Про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.

Він наголосив, мовляв, вони теж "бояться" і "жити хочуть". Адже це "може призвести, як фахівці кажуть, до всесвітньої катастрофи: куля може з орбіти зійти, якщо вся ця зброя вибухне".

"Зброя ядерна для того й існує. Натиснуть чи не натиснуть. Натиснуть, але в одному випадку: якщо ви робитимете небезпечні рухи, тобто якщо вторгнетеся на територію рф, і це загрожуватиме існуванню росії; якщо ви путіна поставите до стінки або в кут заженете, і іншого виходу не буде, ось тоді – чекайте. Тому, поки ще є така можливість, давайте домовимося", заявив лукашенко.

білоруський диктатор заявив, що "має інформацію, від якої всі там вибухнуть": в Україні абсолютна більшість людей хочуть припинити війну, зокрема військові. Він цинічно закликав припинити війну, а потім розбиратися, хто винний. З його слів, "розбирання" в такому випадку будуть не на користь України.