Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером

Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду - розвертати і приймати літак
Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через повідомлення про нібито замінування посадили в аеропорту Мінська. На борту літака був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером Олександр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Белсат. 
 
Як повідомляється, літак розвернувся в районі Ліди і вирушив в Національний аеропорт "Мінськ", де здійснив посадку, як свідчать дані flightradar24.com.
 
Пілоти над територією Білорусі подали сигнал SOS, на карті flightradar24.com рейс був позначений червоним. 
 
Після посадки Романа Протасевича затримали. Цю інформацію підтвердили у телеграм-каналі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. 
 
Роман Протасевич був головним редактором телеграм-каналу "Нехта", останнім часом -  телеграм каналу "Беларусь головного мозга". У Білорусі його звинувачують у тероризмі. 
 
У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито після повідомлення про замінування звернулися з проханням до Мінська про екстрену посадку.
 
"Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду - розвертати і приймати літак", - пишуть у ньому. 
 
Також повідомляється, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29. "Зараз Міг-29 очікує, доки завершаться необхідні перевірочні заходи, щоб супроводити літак до кордону з Литвою", додають у повідомленні.
 
Згодом у пресслужбі аеропорту Мінська заявили, що повідомлення про мінування літака не підтвердилося, пише державне інформагентство "Белта".
 
"Хоча перевірка ще триває, можна вже сказати, що повідомлення про мінування було неправдивим. Коли літак продовжить політ за маршрутом, поки важко сказати", - розповіли у пресслужбі. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2021 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому варто інвестувати в новий комплекс апартаментів BOSTON Creative House

Чому варто інвестувати в новий комплекс апартаментів BOSTON Creative House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.