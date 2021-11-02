Лукашенко назвав дві умови свого відходу від влади

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час виступу на Всебілоруських народних зборах назвав дві умови свого відходу від влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

"Головна умова: в країні мир, порядок, ніяких протестних дій, висловлювати думку в рамках закону", - заявив Лукашенко.

"Друга умова. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може", - додав він.

Саме тому, сказав Лукашенко, він запропонував зробити Всебілоруські народні збори конституційним органом, який повинен стати стабілізатором на перехідний період.

Лукашенко також заявив, що проєкт нової Конституції Білорусі буде готовий у цьому році, а на початку наступного його винесуть на всенародний референдум.

"Якщо народ відмовить в довірі вам (учасникам Всебілоруського народного зібрання), то це його рішення. Тоді і з нас нічого не візьмеш. Народ повинен визначитися, чого він хоче. Буде залізний суспільний договір. Чесні, відкриті вибори під контролем кого захочете повинні бути законом для всіх. Але якщо хтось сіпнеться після цього, той отримає найжорстокішу відповідь. У якій ролі буде нинішній президент і багато хто з вас - час покаже", - сказав він.

У листопаді Лукашенко заявляв, що піде з поста президента після прийняття нової Конституції.

У Білорусі протести вибухнули після президентських виборів 9 серпня, на яких оголосили про перемогу Лукашенка. Опоненти звинуватили його у фальсифікаціях.

Нагадаємо, що Лукашенко призначив дату Всебілоруських народних зборів