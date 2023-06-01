Лукашенко назвав "єдину помилку" путіна у війні з Україною

Самопроголошений президент білорусі заявив, що потрібно було діяти у 2014−2015 роках, коли Україна ще не мала боєздатної армії.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що вважає основною помилкою росії і білорусі затягування "вирішення питання" щодо України.

Про це пише пропагандистське видання БелТА, передає NV.

"Все до цього йшло. Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014−2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності. Усі хотіли якось врегулювати мирно. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", — сказав лукашенко.

Білоруський очільник звинуватив зовнішній вплив у війні та озброєнні України. Він додав, що нібито керівництво мало багато можливостей для "мирного співіснування", проте жоден з президентів "не використав ці можливості".

За його словами, намір укріплювати армію України був підтверджений з боку учасників тодішніх переговорів щодо мирного врегулювання, які нібито "відверто зізналися, що вони робили все, щоб підготувати Україну до війни з росією".