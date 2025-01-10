Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

лукашенко не дозволить білорусам голосувати за кордоном

10 січня 2025, 18:07
лукашенко не дозволить білорусам голосувати за кордоном
Так звані "вибори президента" мають відбутись 26 січня, однак лише на території білорусі.

Цього разу білорусь не буде відкривати дільниці для голосування за кордоном через "відсутність належних заходів безпеки". 

Про це заявив на пресконференції голова ЦВК рб Ігор Карпенко, пише БелТа.

"білорусь не створює дільниці для голосування за кордоном. Це законодавче нововведення зумовлене відсутністю заходів з безпеки на дільницях, які раніше створювалися на території інших держав, скороченням чисельності працівників дипкорпусу", - сказав главка ЦВК.

Також він сподівається, що сусідні держави не створюватимуть "перешкодам білоруським громадянам для перетину кордону з метою реалізації виборчих прав". 

За словами Карпенка, на території самої білорусі створені умови для організації голосування громадян, які постійно проживають за кордоном, тому вони зможуть проголосувати воина одній із шести дільниць, які будуть розташовані в мінську і п'яти обласних центрах. 

Режим лукашенка в білорусі відмовився запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за "президентськими виборами" 26 січня, а це є порушенням зобов'язань країни. 

Останні президентські "вибори" 9 серпня 2020 року відзначились наймасовішими протестами за всю історію незалежної білорусі. "Переможцем" був оголошений олександр лукашенко, однак на переконання багатьох спостерігачів, перемогу у першому турі здобула Світлана Тихановська.

П'ять років тому в білорусі проходили масові протести проти фальсифікації результатів виборів, але уряд білорусі жорстоко придушила ці виступи, проти опозиції застосовувалися репресії, що продовжуються досі.

 

вибориБілорусь

Останні матеріали

Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється