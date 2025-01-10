лукашенко не дозволить білорусам голосувати за кордоном

Так звані "вибори президента" мають відбутись 26 січня, однак лише на території білорусі.

Цього разу білорусь не буде відкривати дільниці для голосування за кордоном через "відсутність належних заходів безпеки".

Про це заявив на пресконференції голова ЦВК рб Ігор Карпенко, пише БелТа.

"білорусь не створює дільниці для голосування за кордоном. Це законодавче нововведення зумовлене відсутністю заходів з безпеки на дільницях, які раніше створювалися на території інших держав, скороченням чисельності працівників дипкорпусу", - сказав главка ЦВК.

Також він сподівається, що сусідні держави не створюватимуть "перешкодам білоруським громадянам для перетину кордону з метою реалізації виборчих прав".

За словами Карпенка, на території самої білорусі створені умови для організації голосування громадян, які постійно проживають за кордоном, тому вони зможуть проголосувати воина одній із шести дільниць, які будуть розташовані в мінську і п'яти обласних центрах.

Режим лукашенка в білорусі відмовився запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за "президентськими виборами" 26 січня, а це є порушенням зобов'язань країни.

Останні президентські "вибори" 9 серпня 2020 року відзначились наймасовішими протестами за всю історію незалежної білорусі. "Переможцем" був оголошений олександр лукашенко, однак на переконання багатьох спостерігачів, перемогу у першому турі здобула Світлана Тихановська.

П'ять років тому в білорусі проходили масові протести проти фальсифікації результатів виборів, але уряд білорусі жорстоко придушила ці виступи, проти опозиції застосовувалися репресії, що продовжуються досі.