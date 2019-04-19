Лукашенко оголосив про дострокові парламентські вибори
"Президентські вибори пройдуть чітко відповідно до закону, у встановлені Конституцією терміни. Виборча кампанія повинна, як і завжди, пройти спокійно й організовано. Цього року відбудуться вибори в Палату представників і Раду Республіки. Вони стануть іспитом не тільки для кандидатів у депутати і всієї вертикалі влади, а й для кожного виборця", - заявив президент країни Олександр Лукашенко, зазначає "Белта".
Лукашенко зазначив, що наразі не визначився з датою.
Чергові президентські вибори в Білорусі повинні відбутися 2020 року.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах.
Лукашенко став президентом 1994 року й уже через два роки провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження, і розпустив опозиційний парламент.
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