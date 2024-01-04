лукашенко підписав закон, який гарантує йому недоторканість після президентства
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підписав поправки до закону про президента.
Про це повідомляється на офіційному сайті президента білорусі.
Поправки передбачають приведення закону у відповідність з оновленою Конституцією. Серед іншого,вони визначають гарантії для президента і його сім'ї, зокрема, і після закінчення його повноважень.
Як раніше писало видання "Радыё Свабода", президент, який припинив здійснювати свої повноваження, зокрема:
- стає делегатом Всебілоруських народних зборів, за його згодою - довічним членом Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив здійснення своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я);
- отримає довічну державну охорону;
- володіє недоторканністю, «не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх президентських повноважень», його не можуть затримати або віддати під суд у зв'язку з цим, імунітетом володітимуть і члени його сім'ї;
- житлові та службові приміщення, транспорт, засоби зв'язку, інше майно, документи експрезидента і його сім'ї будуть недоторканними;
- експрезидент зберігає право на колишнє "президентське" медичне обслуговування і транспортне обслуговування;
- життя і здоров'я експрезидента мають бути застраховані коштом бюджету;
- має право на довічну щомісячну допомогу в еквіваленті заробітної плати чинного президента, встановленої законом;
- після відставки президент отримає в дар державну нерухомість, зокрема ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями.
Нинішні поправки встановлюють, що президентом білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років. Він має прожити у республіці щонайменше 20 років перед виборами і не мати посвідки на іноземне проживання.