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лукашенко підписав закон, який гарантує йому недоторканість після президентства

04 січня 2024, 15:25
лукашенко підписав закон, який гарантує йому недоторканість після президентства
Фото: kp.by
Він надав собі гарантії на недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після відставки.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підписав поправки до закону про президента.  

Про це повідомляється на офіційному сайті президента білорусі.

Поправки передбачають приведення закону у відповідність з оновленою Конституцією. Серед іншого,вони  визначають гарантії для президента і його сім'ї, зокрема, і після закінчення його повноважень.

Як раніше писало видання "Радыё Свабода", президент, який припинив здійснювати свої повноваження, зокрема:

  • стає делегатом Всебілоруських народних зборів, за його згодою - довічним членом Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив здійснення своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я);

  • отримає довічну державну охорону;
  • володіє недоторканністю, «не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх президентських повноважень», його не можуть затримати або віддати під суд у зв'язку з цим, імунітетом володітимуть і члени його сім'ї;

  • житлові та службові приміщення, транспорт, засоби зв'язку, інше майно, документи експрезидента і його сім'ї будуть недоторканними;

  • експрезидент зберігає право на колишнє "президентське" медичне обслуговування і транспортне обслуговування;
  • життя і здоров'я експрезидента мають бути застраховані коштом бюджету;

  • має право на довічну щомісячну допомогу в еквіваленті заробітної плати чинного президента, встановленої законом;

  • після відставки президент отримає в дар державну нерухомість, зокрема ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями.

Нинішні поправки встановлюють, що президентом білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років. Він має прожити у республіці щонайменше 20 років перед виборами і не мати посвідки на іноземне проживання.

законодавствовійна в Україніросія окупантилукашенко. білорусь

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