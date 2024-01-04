лукашенко підписав закон, який гарантує йому недоторканість після президентства

Він надав собі гарантії на недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після відставки.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко підписав поправки до закону про президента.



Про це повідомляється на офіційному сайті президента білорусі.

Поправки передбачають приведення закону у відповідність з оновленою Конституцією. Серед іншого,вони визначають гарантії для президента і його сім'ї, зокрема, і після закінчення його повноважень.



Як раніше писало видання "Радыё Свабода", президент, який припинив здійснювати свої повноваження, зокрема:

стає делегатом Всебілоруських народних зборів, за його згодою - довічним членом Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив здійснення своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я);



отримає довічну державну охорону;

володіє недоторканністю, «не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх президентських повноважень», його не можуть затримати або віддати під суд у зв'язку з цим, імунітетом володітимуть і члени його сім'ї;



житлові та службові приміщення, транспорт, засоби зв'язку, інше майно, документи експрезидента і його сім'ї будуть недоторканними;



експрезидент зберігає право на колишнє "президентське" медичне обслуговування і транспортне обслуговування;

життя і здоров'я експрезидента мають бути застраховані коштом бюджету;



має право на довічну щомісячну допомогу в еквіваленті заробітної плати чинного президента, встановленої законом;



після відставки президент отримає в дар державну нерухомість, зокрема ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями.

Нинішні поправки встановлюють, що президентом білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років. Він має прожити у республіці щонайменше 20 років перед виборами і не мати посвідки на іноземне проживання.