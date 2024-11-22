Лукашенко погрожує білорусам відключити Інтернет в разі мітингів

На початку наступного року мають відбутися президентські вибори.

Чинний самопроголошений глава бр Олександр Лукашенко в разі протестів обіцяє відключити в країні повністю Інтернет.

Про це він заявив на зустрічі зі студентами 22 листопада, передає БелТА.

"Якщо таке повториться, ми його взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - сказав білоруський президент.

Лукашенка додав, що в 2020 році Інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни".

"Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", - сказав він.

За словами диктатора, він впевнений, що у 2020 році народ білорусі масово виходив на вулиці за вказівкою з Польщі

"Я розумів, звідки все йде. Через інтернет це все йшло, з Польщі насамперед: маршрути, куди йтимемо, як йтимемо... Я розумів, до чого ми можемо прийти. У нас була б війна гірша, ніж в Україні. У нас би це було, було б жорсткіше", - оголосив самопроголошений правитель Білорусі.

В 2022 році масові вуличні протести відбувалися в Білорусі після президентських виборів і виграшу Лукашенка.

Вибори були засуджені, зокрема США і Євросоюзом, як сфальсифіковані.