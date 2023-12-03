лукашенко поїде з візитом до Сі Цзіньпіна

Робочий візит до Пекіна запланований на 3-4 грудня.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зібрався поїхати з візитом до Китаю. Там він розраховує на особисту зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це йдеться на президентському сайті.

Метою візиту лукашенка стане діалог з Сі Цзіньпіном щодо торговельно-економічного співробітництва Китаю та білорусі, а також теми інвестицій і міжнародного співробітництва держав.



Конкретні деталі запланованих обговорень прес-служба лукашенка не оприлюднила, проте, це вже другий візит лідера білорусі до Китаю у 2023 році.

Раніше Пекін вітав приїзд лукашенка салютами з 28 лютого по 2 березня.