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лукашенко поїде з візитом до Сі Цзіньпіна

03 грудня 2023, 18:59
лукашенко поїде з візитом до Сі Цзіньпіна
Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com
Робочий візит до Пекіна запланований на 3-4 грудня.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зібрався поїхати з візитом до Китаю. Там він розраховує на особисту зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це йдеться на президентському сайті.

Метою візиту лукашенка стане діалог з Сі Цзіньпіном щодо торговельно-економічного співробітництва Китаю та білорусі, а також теми інвестицій і міжнародного співробітництва держав.

Конкретні деталі запланованих обговорень прес-служба лукашенка не оприлюднила, проте, це вже другий візит лідера білорусі до Китаю у 2023 році.

Раніше Пекін вітав приїзд лукашенка салютами з 28 лютого по 2 березня.

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