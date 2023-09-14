лукашенко полетів до росії на зустріч з путіним

Лідери білорусі і росії будуть обговорювати міжнародний порядок денний та регіональні проблеми.

Формальний лідер білорусі олександр лукашенко вирушив з робочим візитом до росії, де проведе переговори з президентом путіним.

Про це повідомив близький до прес-служби лукашенка Telegram-канал Пул першого та білоруське державне агентство БЕЛТА.

Вказано, що будуть обговорюватися міжнародний порядок денний та регіональні проблеми, співпраця у промисловості, сільському господарстві та інших галузях економіки, а також у сфері імпортозаміщення.

Стверджується, що ця зустріч відбувається згідно графіку зустрічей лукашенка і путіна

Минулого разу путін та лукашенко зустрічалися у липні в росії. Зустріч проходила у Стрільні під Санкт-Петербургом.