лукашенко полетів до росії на зустріч з путіним
Формальний лідер білорусі олександр лукашенко вирушив з робочим візитом до росії, де проведе переговори з президентом путіним.
Про це повідомив близький до прес-служби лукашенка Telegram-канал Пул першого та білоруське державне агентство БЕЛТА.
Вказано, що будуть обговорюватися міжнародний порядок денний та регіональні проблеми, співпраця у промисловості, сільському господарстві та інших галузях економіки, а також у сфері імпортозаміщення.
Стверджується, що ця зустріч відбувається згідно графіку зустрічей лукашенка і путіна
Минулого разу путін та лукашенко зустрічалися у липні в росії. Зустріч проходила у Стрільні під Санкт-Петербургом.