лукашенко помилував 250 політв'язнів після того, як США зняли санкції з білоруських компаній та банків

19 березня 2026, 18:11
лукашенко помилував 250 політв'язнів після того, як США зняли санкції з білоруських компаній та банків
Фото: X / john coale
Декого зі звільнених вивозять до Литви.
білорусь звільнить 250 політв’язнів, засуджених за "екстремістськими"статтями. В обмін на це США зняли санкції з низки білоруських компаній та банків.
 
Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого" та білоруські медіа.
 
Сьогодні, 19 березня, американська делегація на чолі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом зустрілася з очільником білорусі лукашенком.
 
Після цього стало відомо, що США знімають санкції з "Белінвестбанку", Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів, білоруську калійну компанію та "Білоруськалій".
 
На тлі цього Лукашенко помилував 250 політв’язнів. Серед них — журналістка Катерина Андрєєва, блогер Едуард Пальчис та правозахисниця Наста Лойка, пише "Наша ніва". Також помилування отримав Микита Золатор, якого неповнолітнім засудили до 5 років виправної колонії за участь у протестах. Пізніше хлопцеві дали ще півтора року за те, що він штовхнув охоронця.
 
Декого зі звільнених вивозять до Литви. Офіс лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської опублікував список із 15 людей, яких уже вивезли з білорусі, пише "Дзеркало".

 

