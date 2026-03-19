лукашенко помилував 250 політв'язнів після того, як США зняли санкції з білоруських компаній та банків

Декого зі звільнених вивозять до Литви.

білорусь звільнить 250 політв’язнів, засуджених за "екстремістськими"статтями. В обмін на це США зняли санкції з низки білоруських компаній та банків.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул Первого" та білоруські медіа.

Сьогодні, 19 березня, американська делегація на чолі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом зустрілася з очільником білорусі лукашенком.

Після цього стало відомо, що США знімають санкції з "Белінвестбанку", Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів, білоруську калійну компанію та "Білоруськалій".