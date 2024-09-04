Лукашенко помилував іще 30 білоруських політв'язнів

Серед помилуваних – семеро жінок і 23 чоловіки.

Нелегітимний президент білорусі олександр лукашенко підписав указ про помилування 30 політв'язнів, які відбували покарання за участь у протестах.

Про це повідомила пресслужба "президента".

Серед помилуваних – семеро жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених – батьки неповнолітніх і малолітніх дітей.

Для помилування вони виконали обов'язкові умови: подали клопотання про помилування, визнали провину, щиро покаялися й дали обіцянку вести правовий спосіб життя.

"Це рішення – гуманний жест стосовно цих людей. Вони дістали шанс повернутися до нормального життя, до сім'ї й роботи", – написали в офісі лукашенка.