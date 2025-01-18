лукашенко помилував ще 23 політв'язнів

Серед них три жінки та 20 чоловіків

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко помилував 23 людини, які нібито "вчинили злочини екстремістської спрямованості".

Про це повідомила пресслужба лукашенка.

За їхньою інформацією, всі вони написали прохання про помилування, "визнали свою провину і розкаялися".

Серед них три жінки та 20 чоловіків - 13 осіб старше 50 років, 14 мають хронічні захворювання.

У лукашенка називають рішенням "гуманністю і шансом повернутися до нормального життя".

МВС контролюватиме їхню поведінку після звільнення.