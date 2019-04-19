Лукашенко пригрозив прокляттям і надпотужною відповіддю тим, хто зазіхне на Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні до народу і Національних зборів республіки заявив про готовність білорусів захищати свою незалежність.

"У питаннях суверенітету і безпеки в нашій зовнішній і внутрішній політиці не було і не буде місця жодним компромісам. Неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів змушує нас високо цінувати сьогоднішню єдність і територіальну цілісність", - сказав Лукашенко, повідомляє Znak.

Він зазначив, що Білорусь зберегла свій нейтралітет "щодо відомих глобальних і регіональних конфліктів". Очевидно, що йшлося про анексію Криму та війну на Донбасі.

"Ми зайняли тверду позицію в сучасній геополітичній системі, - заявив Лукашенко. - Розвиваючи відносини з нашими стратегічними союзниками і зарубіжними партнерами в різних частинах земної кулі, ні на крок не відступили від принципів самостійного прийняття рішень, підпорядкованих власним національним інтересам, але в жодному разі не суперечним іншим народам і, перш за все, нашим сусідам".

Лукашенко підкреслив, що будь-який президент або уряд, який посміє замахнутися на суверенітет Білорусі, буде проклятий народом. А хто посміє це зробити - "отримає потужну відповідь від нашого народу, перш за все, від покоління, народженого в незалежній Білорусі", - заявив він. Кінець фрази заглушили бурхливі оплески.

Також президент висловився щодо двомовності в країні: "У нас є дві державні мови - російська та білоруська. Якщо ви хочете позбутися розуму - забороніть російську мову. Хочете втратити серце - забороніть білоруську".

Також, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може втратити "єдиного союзника на західному напрямку" через відсутність домовленостей щодо компенсації за податковий маневр у нафтовій сфері.