лукашенко привів армію в повну бойову готовність

Таке рішення диктатор прийняв на тлі заколоту Прігожина.

На тлі військового заколоту в рф самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко віддав наказ привести армію у повну бойову готовність.

Про це заявив білоруський диктатор, повідомляє державне білоруське агентство "Белта"

лукашенку знову ввижається загроза з боку Заходу. Він запевняє, що білорусь має всі технічні можливості, щоб протистояти країнам-членам НАТО.

"Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні росії. Не тільки мені. Багато наших громадян сприйняли їх близько до серця. Тому що Батьківщина одна. Нашому поколінню випало випробування на міцність. Ми повинні бути сильнішими за загрози, що нависають над нашою землею. І погрози знову походять із Заходу. Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність", - сказав він.

Втім, причина і мотиви диктатора таки зрозумілі – боїться повтору заколоту в білорусі, подібно до того, який нещодавно пережив його друг путін.

"30 років я готуюся до війни. Тому ми сьогодні живемо під мирним небом", – вважає лукашенко.

лукашенко попросив не робити героя ні з нього самого, ні з путіна, ні з Прігожина, бо вони "проґавили ситуацію" сподіваючись, що та "розсмокчеться". Він також сказав, що "якщо впаде росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо". Після виступу він вручив генеральські погони вищому офіцерському складу.