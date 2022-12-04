Лукашенко: росія і Білорусь "готуються до миру", Україна "не хоче"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що росія та Білорусь готові до миру, але Україна, схоже, не бажає йти на переговори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що росія та Білорусь готові до миру, але Україна, схоже, не бажає йти на переговори.

"Якщо вони хочуть, щоб ми жили в мирі в нашому регіоні – наскільки я можу сказати, що вони хочуть, дивлячись на це з-за океану, – і росія і Білорусь готові до цього, якщо вони хочуть боротися до кінця, то це їхня справа, їхнє право, але... наразі ні я, ні наші спецслужби не бачать у них бажання вести належні переговори", - сказав Лукашенко, виступаючи на зустрічі з міністром оборони росії Сергієм Шойгу, передає Sky News.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден заявив, що готовий поговорити з путіним, якщо російський лідер зацікавлений у припиненні війни.

Але будь-яка перспектива мирних переговорів швидко зникла, коли кремль заявив, що Захід повинен, для початку, визнати проголошену москвою анексію чотирьох українських областей.

росія та Білорусь формально є частиною "союзної держави" і мають тісний економічний та військовий союз, причому москва використовує Білорусь як плацдарм для свого вторгнення в Україну з 24 лютого.

На переговорах у суботу росія та Білорусь обговорили двосторонню військову співпрацю та внесли зміни до угоди про "спільне забезпечення регіональної безпеки".

Білорусь заявила, що не вступатиме у війну, але Лукашенко раніше наказав розгорнути війська разом із російськими військами біля українського кордону, посилаючись на ніби-то загрози Білорусі з боку Києва та Заходу.