Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Лукашенко: росія і Білорусь "готуються до миру", Україна "не хоче"

04 грудня 2022, 14:47
Лукашенко: росія і Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що росія та Білорусь готові до миру, але Україна, схоже, не бажає йти на переговори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що росія та Білорусь готові до миру, але Україна, схоже, не бажає йти на переговори.

"Якщо вони хочуть, щоб ми жили в мирі в нашому регіоні – наскільки я можу сказати, що вони хочуть, дивлячись на це з-за океану, – і росія і Білорусь готові до цього, якщо вони хочуть боротися до кінця, то це їхня справа, їхнє право, але... наразі ні я, ні наші спецслужби не бачать у них бажання вести належні переговори", - сказав Лукашенко, виступаючи на зустрічі з міністром оборони росії Сергієм Шойгу, передає Sky News.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден заявив, що готовий поговорити з путіним, якщо російський лідер зацікавлений у припиненні війни.

Але будь-яка перспектива мирних переговорів швидко зникла, коли кремль заявив, що Захід повинен, для початку, визнати проголошену москвою анексію чотирьох українських областей.

росія та Білорусь формально є частиною "союзної держави" і мають тісний економічний та військовий союз, причому москва використовує Білорусь як плацдарм для свого вторгнення в Україну з 24 лютого.

На переговорах у суботу росія та Білорусь обговорили двосторонню військову співпрацю та внесли зміни до угоди про "спільне забезпечення регіональної безпеки".

Білорусь заявила, що не вступатиме у війну, але Лукашенко раніше наказав розгорнути війська разом із російськими військами біля українського кордону, посилаючись на ніби-то загрози Білорусі з боку Києва та Заходу.

 


РосіяБілорусьЛукашенкоРФПутінклоунишойгу

Останні матеріали

Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 11:19
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Політика
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Переклад iPress – 04 грудня 2022, 10:02
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється