лукашенко розраховує отримати від рф десяток систем «Орєшнік»

лукашенко розповів, що на першому етапі москва має передати Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".

Самопроголошений президент білорусі александр лукашенко розраховує, що білорусь початково отримає від росії десять ракетних комплексів "Орєшнік", але потім їх кількість може бути збільшена.

Про це повідомила білоруська інформаційна агенція БЕЛТА.

лукашенко розповів, що на першому етапі москва має передати Мінську десять одиниць ракетних комплексів "Орєшнік".

"Думаю, що поки десяток, а потім подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше їх розмістити, ми розмістимо їх більше", – сказав він.

Нагадаємо, що на території білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по росії.