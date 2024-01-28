лукашенко та путін зібралися до Антарктиди

олександр лукашенко покликав владіміра путіна до Антарктиди.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запропонував диктатору росії путіну вирушити до Антарктиди, і той погодився.

Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал "Пул первого".

путін та лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити до Антарктиди.

"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - запитав лукашенко.

"Так, добре", - погодився путін.