лукашенко та путін зібралися до Антарктиди
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко запропонував диктатору росії путіну вирушити до Антарктиди, і той погодився.
Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал "Пул первого".
путін та лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.
лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити до Антарктиди.
"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - запитав лукашенко.
"Так, добре", - погодився путін.