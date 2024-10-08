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лукашенко відреагував на заклики ввести ЗСУ до білорусі

08 жовтня 2024, 17:34
лукашенко відреагував на заклики ввести ЗСУ до білорусі
лукашенко зазначив, що Мінськ підтримує певні контакти з українською владою.
У Києва немає планів військового вторгнення в білорусь. А відповідну заяву нардепа Олега Дунди слід розглядати як "просто патякання" людини, яка ні за що не відповідає. 
 
Про це сказав самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.
 
"Нехай спробують. Ми на них чекаємо", - заявив диктатор на запитання, що він думає про ідею українського нардепа ввести війська до білорусі.
 
Водночас лукашенко зазначив, що Мінськ підтримує певні контакти з українською владою. Він висловив упевненість, що подібні пропозиції про вторгнення до білорусі - "це просто патякання людей, які ні за що не відповідають". Тому в білорусі "щодо цього абсолютно спокійні".
 
"У білорусі, якщо хтось, як я кажу, "патякає", - то це люди, які абсолютно не ухвалюють жодних рішень. Це просто "патякання" звичайне. Ніхто із серйозних людей навіть на рівні президента Зеленського не думає про те, що треба зайти до білорусі. Це головний біль дуже серйозний, який призведе до краху взагалі у військовому відношенні київської влади", - заявив він, додавши, що "українцям це точно не потрібно".
Олександр Лукашенковійна в Україніросія окупанти

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