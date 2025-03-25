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лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду "президента" білорусі

25 березня 2025, 16:35
лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду
Фото: kp.by
Наприкінці січня самопроголошений президент знову переміг на "виборах"

У білорусі відбулася так звана "інавгурація" самопроголошеного президента олександра лукашенка.

Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Церемонія інавгурації відбулася у Залі урочистих церемоній у Мінську, де було запрошено понад 1,1 тис. людей. У своїй промові лукашенко привітав білорусів зі своєю перемогою та заявив про "стандарт проведення виборів, який може слугувати міжнародним еталоном".
 
"Це перемога не тільки моя, президента, а й мільйонів наших білорусів. 26 січня ми подолали чергове історичне перехрестя. Пройшли його впевнено і мудро, не звернувши з дороги, якою йдемо третину століття. Це шлях миру та творення, національної єдності та патріотизму, справедливості та широких можливостей для кожного – все те, що ми називаємо державою для народу. Це наш білоруський шлях!" – сказав він.
 
Політик наголосив, що до білорусі зараз прикута увага, але "далеко не всім до вподоби незалежність країни, особливо чесна та відкрита позиція на міжнародній арені".
 
"Пів світу мріє про нашу "диктатуру" – диктатуру реальних справ та інтересів наших людей. Коли йдеться про справедливість і правду, зовсім не має значення, якого розміру твоя країна на карті світу", – заявив лукашенко.

 

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