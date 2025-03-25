лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду "президента" білорусі

Наприкінці січня самопроголошений президент знову переміг на "виборах"

У білорусі відбулася так звана "інавгурація" самопроголошеного президента олександра лукашенка.

Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Церемонія інавгурації відбулася у Залі урочистих церемоній у Мінську, де було запрошено понад 1,1 тис. людей. У своїй промові лукашенко привітав білорусів зі своєю перемогою та заявив про "стандарт проведення виборів, який може слугувати міжнародним еталоном".

"Це перемога не тільки моя, президента, а й мільйонів наших білорусів. 26 січня ми подолали чергове історичне перехрестя. Пройшли його впевнено і мудро, не звернувши з дороги, якою йдемо третину століття. Це шлях миру та творення, національної єдності та патріотизму, справедливості та широких можливостей для кожного – все те, що ми називаємо державою для народу. Це наш білоруський шлях!" – сказав він.